Incerta Wall Street, attesa per nuovi dati rilevanti per la Fed

(Teleborsa) -, mentre gli investitoridi interesse della Federal Reserve. I riflettori sono puntati sulla lettura cruciale di febbraio dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (), l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed. La pubblicazione è prevista per venerdì, quando i mercati statunitensi saranno chiusi per la festività del Venerdì Santo. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 69% per un, in aumento rispetto al 59% di una settimana fa.Intanto, glisono aumentati più delle attese a febbraio, l'indiceFHFA a gennaio ha segnato un -0,1% m/m e +6,3% a/a, mentre l'indice dei prezzi delle case S&P Case-Shiller ha mostrato sempre a gennaio un -0,1% m/m e +6,6% a/a.Tra le storie di giornata,ha registrato vendite e utili in aumento nel primo trimestre,ha previsto ricavi in crescita fino a 114 miliardi di dollari nel 2026,ha annunciato un'espansione della partnership nazionale conGuardando ai, Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,20%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.228 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,22%); sui livelli della vigilia l'(+0,17%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,61%),(+0,55%) e(+0,49%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,78%) e(-0,43%).Tra i(+1,18%),(+1,10%),(+0,99%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.Al top tra i, si posizionano(+4,14%),(+3,10%),(+2,07%) e(+1,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,07%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,77%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,42%.