Koinos Capital, Roberto De Carlo entra come Partner. Marco Morgese nuovo CEO

(Teleborsa) -, SGR indipendente dedicata all'attività di private equity attraverso fondi chiusi fondata nel 2020 da Francesco Fumagalli, Marco Morgese, Marco Airoldi e con la presidenza operativa di Beppe Fumagalli, ha annunciato l'. Inoltre, sta strutturando un Comitato Investimenti che sarà presieduto da Marco Airoldi, che vaglierà le proposte di investimento per cogliere le migliori opportunità sul mercato. Contestualmente,, sostituendo Airoldi.Roberto De Carlo arriva in Koinos Capital dopo una lunga esperienza in. In precedenza, De Carlo ha lavorato ina Londra nelle divisioni Debt & Equity Capital Markets ed Advisory.Marco Morgese assume la guida della società con l'obiettivo die sostenere lo sviluppo delle aziende in portafoglio attraverso una mirata strategia di buy & build, continuando a mettere a disposizione non solo risorse finanziare ma anche competenze e visione industriale, si legge in una nota.Ad oggi, il fondo ha investito con un approccio "buy & build" in: Tre Zeta Group, Platum, Rosa Ermando e Impact Formulators Group (Masterbatch e Ultrabatch)."In questi primi tre anni di attività abbiamo strutturato una squadra giovane e competente, consolidato le nostre relazioni con il mondo degli advisor e dei commercialisti e realizzato dieci operazioni, di cui sei add-on, validando così una strategia buy-and-build connotata da un approccio riconoscibile e votata alla creazione di valore di tipo industriale e non solo finanziario - ha commentato Morgese -, preparandoci alle sfide dei prossimi anni, che affronteremo con una visione e obiettivi molto chiari".