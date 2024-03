Marcolin, ricavi 2023 in crescita a 558,3 milioni

(Teleborsa) -, azienda tra i leader mondiali nel settore dell’eyewear, ha chiuso l'esercizio 2023 connette consolidate che si sono attestate a 558,3 milioni di euro, in crescita del 2% a cambi correnti rispetto all’anno precedente (+3,8% a cambi costanti).In termini di marginalità, l’ EBITDA adjusted ha raggiunto l’ammontare di 78,1 milioni (+27,9% rispetto ai 61 milioni del 2022). Altrettanto positivo l’andamento dell’Ebitda margin adjusted, che si attesta a 14,0% delle vendite nette.L'è pari a 10,2 milioni (+16 milioni rispetto l’anno precedente).Larisulta pari a 344,4 milioni, in incremento di 178,2 milioni rispetto l’esercizio precedente per effetto degli investimenti strategici precedentemente menzionati, finanziati sia da cassa disponibile, sia da una buona generazione di cassa nel corso del 2023 derivante dalla gestione operativa, sia infine tramite sottoscrizione di un nuovo finanziamento da 30 milioni.