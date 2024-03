SCM SIM riprende a crescere nel 2023. Perdita ridotta a 0,26 milioni di euro

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso ilconsono pari a 7,8 milioni di euro, in crescita del 25% rispetto a 6,2 milioni di euro dell'esercizio precedente. Nel dettaglio, si registra un andamento positivo in tutti i reparti, ad eccezione dell'assicurativo (da 1,9 a 1,2 milioni); +14% le commissioni da gestioni patrimoniali (da 1,9 milioni a 2,1 milioni); +24% le commissioni da consulenze in materia di investimenti (da 0,8 milioni a 1 milione); in crescita di quasi il doppio le commissioni da consulenze generiche (da 1,6 milioni a 3,1 milioni).Dopo svalutazioni di vecchie posizioni e la conseguente ricostituzione del fondo svalutazione crediti, SCM SIM chiude l'esercizio 2023 con unpari a -0,26 milioni di euro, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (-0,80 milioni di euro)"Nel 2023 abbiamo. Sono aumentati i ricavi, le masse e i consulenti sempre nel rispetto di un modello che valorizza l'indipendenza delle scelte - ha commentato l'- Queste sono le premesse che stanno caratterizzando il 2024 come un anno di grandi soddisfazioni".Il dato di, a fine 2023, è positivo per oltre 26 milioni di euro ed evidenzia, in particolare, una variazione netta positiva per 34,2 milioni di euro del comparto delle gestioni patrimoniali, e una variazione netta negativa per la consulenza (Mifid e generica) per circa 11 milioni di euro.Glisi attestano a 928 milioni di euro, in crescita di 80 milioni rispetto a 848 milioni al 31 dicembre 2022. In particolare, i patrimoni in gestione sono pari a 262 milioni rispetto a 211 milioni del 2022, i patrimoni in consulenza sono pari a 248 milioni rispetto a 252 milioni del 2022, il valore delle polizze è pari a 370 milioni rispetto a 357 milioni del 2022 e, infine, il patrimonio della Sicav è aumentato da 29 milioni a 48 milioni.finanziari e assicurativi sono 92 (35 al 31.12.2022).