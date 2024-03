UPS prevede ricavi in crescita fino a 114 miliardi di dollari nel 2026

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciatoin occasione dell'che ha organizzato presso il suo hub aereo Worldport a Louisville.In particolare, prevede:consolidati da circa 108 miliardi di dollari a circa 114 miliardi di dollari (gli analisti si aspettavano 102,12 miliardi di dollari, secondo i dati LSEG);consolidato rettificato superiore al 13%;compreso tra 17 e 18 miliardi di dollari; spesa in conto capitale dal 2024 al 2026 pari a circa il 5,5% delle entrate totali."Abbiamo messo in atto la strategia che abbiamo definito quasi tre anni fa, modificando quasi ogni aspetto della nostra attività - ha affermato, amministratore delegato di UPS - Dopo essere uscito da un mercato difficile nel 2023, il settore dei piccoli imballaggi è"."Nei prossimi tre anni prevediamo di compiere passi coraggiosi per creare un volano di crescita nei mercati premium, promuovendo allo stesso tempo una maggiore produttività ed efficienza - ha aggiunto - Leche stiamo portando avanti si tradurranno in maggiori ricavi, maggiori margini operativi e un aumento del flusso di cassa libero per offrire valore a lungo termine ai nostri azionisti".