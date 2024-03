Mercati asiatici contrastati, yen ai minimi in 34 anni sul dollaro

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con i listini cinesi che restano indietro nonostante alcuni dati macroeconomici positivi. In particolare, iper gennaio e febbraio sono aumentati del 10,2% su base annua. I profitti industriali sono diminuiti del 2,3% per l'intero 2023.Sempre sul fronte macroeconomico, i dati provenienti dall'hanno mostrato che l'a febbraio è aumentata del 3,4% su base annua, come nel mese precedente e sotto il +3,5% atteso dagli analisti.Focus sul mercato valutazione, con logiapponese che ha, scendendo fino a 151,97, prima di rafforzarsi leggermente. La Bank of Japan terrà d'occhio i movimenti valutari e il loro impatto sull'economia del paese, ha detto il governatore Kazuo Ueda.termina la seduta con un guadagno suldello 0,90%, mentre, al contrario, giornata da dimenticare per, che ritraccia dell'1,84%.scende dell'1,26%.In rosso(-0,98%); sulla parità(-0,07%). In frazionale progresso(+0,78%); con analoga direzione, positivo(+1,49%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%. Risultato negativo per l', con una flessione dell'1,32%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,72%, mentre il rendimento deltratta 2,31%.