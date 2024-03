In rialzo l'azionario di Giappone e Cina, molti mercati chiusi per festività

Tokyo

(Teleborsa) -, in una giornata didel Venerdì Santo. Hong Kong, Singapore, India, Australia e Nuova Zelanda sono tra i principali mercati della regione chiusi per festività, in una chiusura di settimana in cui non si scambierà nemmeno in Europa e Wall Street.Il listino dichiude in rialzo, con ilche si attesta a 40.369 JPY (+0,50%). Giornata positiva anche per l', che avanza dello 0,42%, e per, che mostra un +1,01%.La giornata del 28 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,72%, mentre il rendimento deltratta 2,24%.