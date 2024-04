Vista Equity Partners acquista Model N per 1,25 miliardi di dollari

Model N

(Teleborsa) -, società attiva nell'ottimizzazione dei ricavi e nella conformità per gli innovatori farmaceutici, medtech e high-tech, ha stipulato unda, una delle principali società di investimento globale focalizzata su aziende attive nel campo dei software e dei dati.Secondo i termini dell'accordo, Vista acquisirà tutte le azioni in circolazione di Model N per 30,00 dollari per azione in una. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio di circa il 23% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni Model N in 30 giorni di negoziazione alla chiusura del 10 gennaio 2024, il giorno prima che il board autorizzasse il suo consulente finanziario a contattare potenziali acquirenti e un premio di circa il 16% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni Model N nei 30 giorni di negoziazione alla chiusura del 5 aprile 2024."Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Vista, che rappresenta il culmine di un solido processo di vendita guidato dal nostro board con l'assistenza dei nostri consulenti finanziari e legali - ha affermatodi Model N - Mentre il board considerava il percorso a lungo termine per Model N, abbiamo stabilito all'unanimità che la transazione con Vista rappresenta la migliore opportunità per offrire valore in contanti convincente, certo e immediato ai nostri azionisti ed è nel loro migliore interesse alla luce delle".Si prevede che la transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di Model N e l'autorizzazione ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act del 1976. Una volta completata la transazione, Model N