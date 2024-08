Positivo il Mercato americano dopo inflazione PCE

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di New York avvia l'ultima seduta della settimana in territorio positivo. Ilmmostra un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.620 punti. In denaro il(+0,78%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,49%).Sul fronte macroeconomico, il dato chiave sull' inflazione ha confermato le scommesse su un taglio dei tassi d'interesse, alla riunione di settembre, da parte della Fed. L'indice della spesa per consumi personali (PCE), la misura preferita dalla banca centrale americana per misurare l'inflazione, si è attestata al +2,5% a luglio su base annua, stabile rispetto al mese precedente e sotto le previsioni degli analisti (+2,6%). Il, che esclude le componenti volatili di cibo ed energia, è aumentato del 2,6% come a giugno, rispetto alle aspettative del 2,7%.