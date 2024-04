Debole il mercato di Tokyo. Misto resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta sotto la parità, mentre si muovono con debolezza gli altri mercati principali asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, seguendo la cautela registrata a Wall Street, la vigilia.Gli addetti ai lavori guardano agli sviluppi delledopo che l'attacco dell'Iran a Israele fa temere un pericoloso allargamento del conflitto nella regione. L'attenzione degli investitori si concentra anche sulla Federal Reserve da cui è atteso un taglio dei tassi d’interesse non prima di luglio, se non addirittura a settembre o più tardi. Aspettative rafforzate dal dato sulle vendite al dettaglio americane cresciute più delle attese e dall’aumento dell’inflazione.L'indice giapponesecede lo 0,79%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,27% rispetto alla chiusura della seduta precedente.In lieve ribasso(-0,28%); senza direzione(-0,06%).Chiusa per festività la Borsa di. Pressoché invariato(+0,16%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,02%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%.Il rendimento per l'è pari 0,89%, mentre il rendimento deltratta 2,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (preced. -377,8 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,3%).