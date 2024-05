Borse europee caute orfane di Londra. Timida salita a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, orfana oggi dei fari di Londra e, nel pomeriggio, di Wall Street, entrambe chiuse per festività.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime mosse delle, mentre guardano ai nuovi dati in arrivo questa settimana sull’: giovedì è in calendario il dato PCE americano, venerdì i prezzi al consumo dell’Eurozona. Il focus è sulla, per il primo taglio dei tassi da parte della banca centrale europea, come atteso dal membro del comitato esecutivo,, tornato a sperare in un allentamento da parte della Fed, in settembre.Sul mercato valutari, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,085. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,87 dollari per barile. Si guarda alla, in calendario domenica, che valuterà il mantenimento dei tagli volontari di produzione per il resto dell’anno.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,85%.resta vicino alla parità(+0,16%), piatta, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,26% a 34.582 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.803 punti.di Milano, troviamo(+1,83%),(+1,31%),(+1,27%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,75%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%.di Milano,(+4,44%),(+4,21%),(+3,42%) e(+2,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,71%.