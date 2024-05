Fed, Bowman: anche con QE considerare rischi di "fare troppo poco" e "fare troppo"

(Teleborsa) - "Le passate esperienze del FOMC con l'utilizzo del bilancio della Federal Reserve come strumento di politica monetaria hanno dimostrato che ile sostenere l'economia nei periodi in cui lo strumento convenzionale del tasso di interesse della politica monetaria ha raggiunto il limite inferiore dello zero". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, ad un evento della Bank of Japan a Tokyo."È importante sottolineare che l'esperienza statunitense mostra che gli effetti del QE e del QT possono avere, una considerazione importante per gli episodi futuri", ha aggiunto."Proprio come quando si utilizza il tasso di interesse della politica monetaria convenzionale, i policymaker monetari devono utilizzare il bilancio con giudizio quando stabiliscono la politica monetaria - ha spiegato - I policymaker devono anchenel perseguimento dei loro mandati di politica monetaria".