Brilla Squarespace, Permira mette sul piatto 6,9 miliardi di dollari cash

Squarespace

S&P-500

Squarespace

indice del basket statunitense

Squarespace

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 13,28%.La piattaforma per la creazione di siti web, ha annunciato di aver concluso un accordo per l'acquisto da parte della società di investimento Permira in una transazione valutata circa 6,9 miliardi di dollari. L'operazione, che sarà pagata interamente in contanti, porterà gli azionisti a ricevere 44 dollari per ogni azione posseduta, pari a un aumento del 29% rispetto al prezzo medio del titolo negli ultimi 90 giorni."Siamo entusiasti di collaborare con Permira in questa nuova tappa del nostro viaggio", ha dichiarato in un comunicato il fondatore e CEO di Squarespace, Anthony Casalena, che manterrà una parte sostanziale della sua partecipazione nella società e continuerà a gestire Squarespace come amministratore delegato.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,76%, rispetto a +1,89% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,38 USD. Possibile una discesa fino al bottom 43,13. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 43,63.