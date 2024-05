Positiva la Borsa di Tokyo assieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - E' positiva la Borsa di, nella prima seduta della settimana, insieme alle altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesesale dello 0,62%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%.In frazionale progresso(+0,62%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,5%).Chiusa la Borsa di Mumbai per festività. Tonica(+0,64%).La giornata del 17 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,15%. Effervescente l', che scambia con una performance decisamente positiva dello 0,17%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%.Il rendimento dell'tratta 0,98%, mentre il rendimento delè pari 2,31%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,5%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,8%; preced. 7,7%)01:50: Bilancia commerciale (preced. 366,5 Mld ¥)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,6 punti)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%).