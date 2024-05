Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,07%, in attesa delle minutes del FOMC domani. I mercati hanno accolto con un certo malumore le conferme di un possibile slittamento del taglio dei tassi USA a settembre ed anche oltre.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,086. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.423,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 78,22 dollari per barile, in netto calo dell'1,36%.Sulla parità lo, che rimane a quota +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,76%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%, resta vicino alla parità(-0,09%), e pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,64%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 36.806 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 21/05/2024 è stato pari a 2,74 miliardi di euro, dai 2,67 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,7 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,99%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,55%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,08%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,90%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,70%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,36%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,12%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,28%),(+2,03%),(+1,57%) e(+1,30%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,57%.