Yobee raddoppia ricavi in due anni e punta su AI e internazionalizzazione

(Teleborsa) - Risultati molto positivi per il Digital Marketing Hubche ha chiuso il4 con un, dopo aver messo a segno una crescita del 55% nel 2023, raddoppiando i ricavi in 24 mesi a quasi 7 milioni di euro.Un’ottima performance, sostenuta dall’, sia brand che agenzie web, ai quali Yobee ha messo a disposizione le sue competenze nell’ambito dei media digitali. Ed ora, grazie all'avvio di nuovi progetti attualmente in cantiere,di euro."Nel 2023 abbiamo registrato una crescita importante, adesso vogliamo incrementare ulteriormente i nostri ricavi, mirando alla doppia cifra di fatturato", spiega, Managing Director di Yobee, ricordando che "nello stresso anno, 0secondo l’analisi dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, il mercato della pubblicità digitale in Italia ha raggiunto il +8%".Il nostro percorso - prosegue il manager - si basa su, ovvero,con competenze verticali specifiche, per garantire il massimo risultato in ogni ambito di attività; il forte, per massimizzare l’efficienza delle campagne pubblicitarie; la capacità di svilupparebasati sul content marketing, distribuito sui canali social tramite le community o l’influencer marketing, grazie alla costante collaborazione con Keyformat, l’unconventional web agency del nostro ecosistema”., Yobee ha recentemente, la società che ha creato, l’innovativa piattaforma di Social Media Automation che consente a editori, agenzie e Brand di semplificare, ottimizzare e automatizzare la creazione e pubblicazione di post altamente qualitativi ed efficienti., Yobee lavora adil proprio presidio commerciale, in particolare rivolgendosi al settore dei Publisher digitali a livello europeo.La società mira a crescere anche per linee esterne, attraversocon nuove realtà presenti sul territorio nazionale o estero"Vogliamo continuare a crescere attraverso la nostra capacità di innovare e anticipare i trend, grazie al rafforzamento delle competenze e a nuove acquisizioni e partnership. - sottolinea spiega il CEO- Stiamo anche pensando di portare il nostro know-how al servizio di incubatori universitari, con i quali accelerare la costruzione di nuove competenze e la creazione di stimolanti opportunità sul territorio, anche in termini di posti di lavoro".