Il valore della squadra al centro della convention di Credem Euromobiliare Private Banking

(Teleborsa) - Si è conclusa pochi giorni fa la seconda convention annuale di, banca delspecializzata nella gestione dei grandi patrimoni guidata dal Direttore Generale Matteo Benetti. All’evento, che si è svolto quest'anno in Puglia dal 20 al 25 maggio con il titolo "", hanno partecipato le 1.100 persone della banca, l'intero top management del Gruppo Credem ed il Presidente di Credem e di Credem Euromobiliare Private Banking Lucio Igino Zanon di Valgiurata.Nel corso deiè stato fatto un primo bilancio dei risultati raggiunti dalla banca a poco più di un anno dalla sua nascita, avvenuta nel febbraio 2023 dall'unione di Credem Private Banking e Banca Euromobiliare. Con una raccolta netta vicina ai 2 miliardi, un utile netto in forte crescita ed un'intensa attività di reclutamento la banca delsi conferma tra i principali protagonisti del private banking oggi in Italia, potendo contare a fine marzo su oltre 41 miliardi di euro di masse.Tracciando la rotta per il prossimo futuro, Direttore Generale di Credem Euromobiliare Private Banking, ha insistito sulla necessità di operare in modo sempre più sinergico con le altre società del Gruppo, sul valore delle sinergie tra l’attività di private banking di Credem Euromobiliare Private Banking e di corporate banking di Credem banca ed ha tracciato l'identikit valoriale della società: una banca che "accoglie tutte le persone che ne fanno parte, che ascolta costantemente i suoi stakeholder, che supporta i clienti private in ogni momento del loro ciclo di vita ed accudisce iche le vengono affidati con particolare cura ed attenzione. La dimensione esperienziale del rapporto con "" è al centro delle strategie dell'istituto per restituire ai clienti il piacere di entrare in contatto con la nostra banca, in ogni momento e su tutti i canali".Nel corso dellaè stata anche presentata la nuovadella banca, ideata dall'agenzia Emporio Adv, e realizzata dal fotografo di fama internazionale Vincent Peters attualmente in mostra aa Roma con il supporto di Nobile Agency. "Una campagna dal claim "Perché sei unica/o" che traduce visivamente la volontà di Credem Euromobiliare Private Banking che ogni cliente, dipendente o consulente non si senta mai un numero", ha commentato Stéphane Vacher, Responsabile Comunicazione di Credem Euromobiliare Private Banking e la cui pianificazione, affidata a Casiraghi&Greco prevede l'utilizzo di mezzi outdoor, della stampa economica e di alcuni canali tematici satellitari.Credem Euromobiliare Private Banking è la banca del Gruppo Credito Emiliano dedicata alla. Può contare su 700 professionisti tra Consulenti Finanziari e banker dipendenti. Ha superato i 40 miliardi di euro in gestione a fine 2023 ed opera tramite più di 70 filiali dedicate alla clientela Private su tutto il territorio nazionale.