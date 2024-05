Giù Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a metà seduta, confermano la debolezza dell'avvio. Pesano le, dopo quest'ultima ha lanciato pesanti manovre militari. A ciò si aggiungono ida cui è emerso un atteggiamento più restrittivo della banca centrale, visto che l'economia viaggia a pieno ritmo, l'inflazione resta elevata e il mercato del lavoro è ancora forte, fotografato dal calo delle nuove richieste settimanali di sussidio alla disoccupazione.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,46%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,85%.piccola perdita per, che scambia con un -0,38%, tentenna, che cede lo 0,40%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,28% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.577 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,05%.avanza dell'1,38%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,22%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,89%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,26%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,23%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,11%),(+3,89%),(+2,81%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,54%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,14%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.