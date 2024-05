Mercato americano positivo, dubbi su primo taglio Fed

Goldman Sachs

(Teleborsa) -, dopo le perdite di ieri, innescate dallerispetto alle attese precedenti. Oggi ancheha spostato la previsione sul primo taglio dei tassi da parte della Fed di una riunione, da luglio a settembre; Lo spostamento dei tempi non cambia l'aspettativa di due tagli in totale nel 2024.A pesare sul sentiment del mercato sono stati ieri anche i dati sull'attività commerciale statunitense più forti del previsto. I dati diffusi oggi prima della campanella sembrano confermare questa visione: gliper il mese aprile sono aumentati dello 0,7%, rispetto alle aspettative di un calo dello 0,8%.hanno confermato l'atteggiamento cauto della banca centrale americana in un contesto in cui l'inflazione fatica a scendere e la crescita economica resta solida. Oggi il governatore della Federal Reserveha affermato che i fattori che hanno abbassato il tasso neutrale potrebbero invertirsi.Guardando ai, il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.286 punti. In moderato rialzo il(+0,29%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,22%).