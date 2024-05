Mytilineos investirà 3,3 miliardi di euro in Italia. Dual listing a Londra

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, multinazionale greca attiva in ambito industriale ed energetico,nei prossimi quattro anni in progetti di energie rinnovabili in. Lo ha detto il chief executive director Yiannis Kalafatas in un evento a Milano, secondo quanto riferisce Reuters.La società, fondata nel 1990 e quotata alla, ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato di 5,5 miliardi di euro, un EBITDA di 1 miliardo di euro e un utile netto di 623 milioni di euro.Kalafatas ha anche detto che il gruppo ha avviato la procedura per un, affiancato dacome consulenti. In cantiere anche un'operazione di rebranding internazionale.