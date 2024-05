Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, mentre si muovono in territorio positivo le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. A dare linfa al listino giapponese ha contribuito il rialzo registrato da Wall Street anche se sullo sfondo restano i timori di un inasprimento della politica monetaria da parte della Banca centrale del Giappone, dopo gli interventi del governatore, Kazuo Ueda e del suo vice Shinichi Uchida.L'indice giapponesemette a segno un +0,44%, mentre, al contrario, incolore(-0,03%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.In denaro(+0,68%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,53%).Consolida i livelli della vigilia(+0,28%); in rialzo(+0,74%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,18%. Balza in avanti l', che amplia la performance positiva, con un incremento dell'1,15%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%.Il rendimento dell'è pari 1,03%, mentre il rendimento delscambia 2,32%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. 4,4%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,2%).