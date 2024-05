Metano, Ue: adottata prima normativa per ridurre le emissioni

(Teleborsa) - Laaccoglie con favore l'adozione dellavolta aprovenienti dal. Questa adozione segna una nuova tappa nell’e dimostra la determinazione dell’Europa nella lotta contro le emissioni a livello nazionale e internazionale.Questo nuovo regolamento impone all’industria del gas fossile, del petrolio e del carbone in Europa di misurare, monitorare, segnalare e verificare adeguatamente le proprie emissioni di metano, in conformità con i più elevati standard di monitoraggio, e diVieta il degasaggio e la combustione in torcia nei settori del petrolio e del gas, tranne in circostanze inevitabili, anche per motivi di sicurezza.Poiché l’Europa continua a importare la maggior parte dell’energia fossile che consuma, questo regolamento affronteràQuesto regolamento introdurrà gradualmente requisiti più rigorosi per garantire che gli esportatori applichino gradualmente gli stessi obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica degli operatori dell’UE.La Commissione istituirà inoltre unoe un meccanismo di allarme rapido per gli eventi ad alte emissioni per condividere informazioni sulla portata, sulla frequenza e sull’ubicazione delle fonti di elevate emissioni di metano nell’UE e al di fuori. Grazie a questo strumento, lasulle misure adottate dai paesi interessati per contrastare queste fughe di notizie.