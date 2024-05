Sunrise Medical punta a raccogliere 240 milioni di euro in IPO a Francoforte

(Teleborsa) -, società tedesca attiva nel mercato delle soluzioni di mobilità assistita, hasul mercato regolamentato (Prime Standard) della. Sunrise Medical è attiva nello sviluppo, progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e soluzioni di mobilità assistita come sedie a rotelle manuali ed elettroniche, prodotti di assistenza elettrica, dispositivi terapeutici pediatrici e geriatrici, scooter per disabili, sistemi di seduta e posizionamento nonché ausili per la vita quotidiana e altre apparecchiature mediche domestiche.L'offerta consisterà in collocamenti privati ad investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e ad alcuni investitori istituzionali in vari altri paesi. Comprenderà azioni di nuova emissione derivanti da une unadell'azionista di Sunrise Medical, Cidron Liberty Systems S.à r.l., entità controllata da Nordic Capital.Il primo giorno di negoziazione è previsto nell'estate del 2024, a seconda delle condizioni di mercato. Oltre a eventuali proventi secondari attribuibili all'azionista venditore, Sunrise Medicaldi proventi lordi dal collocamento privato. Il gruppo intende utilizzare i propri proventi per ripagare il debito esistente con l'obiettivo di rafforzare il proprio bilancio e con conseguente riduzione della leva finanziaria."L'annuncio di oggi segna una pietra miliare entusiasmante per Sunrise Medical - ha commentato il- Da oltre 40 anni perseguiamo la nostra missione di migliorare la vita delle persone e ci impegneremo ancora di più in questa missione realizzando il nostro pieno potenziale come società quotata in Borsa. Sulla base della nostra forte impronta globale e dei comprovati punti di forza nel fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità, insieme all'innovazione continua e al nostro solido profilo finanziario, siamo nella posizione ideale per cogliere ulteriori opportunità di crescita nel mercato della riabilitazione resiliente".Nell'esercizio finanziario 2022/23 (chiuso il 30 giugno 2023), il gruppo ha realizzatoper 636 milioni di euro (esercizio 2021/22: 544 milioni di euro), corrispondenti ad un aumento dei ricavi a valuta costante di circa il 15% rispetto all'anno precedente. Durante i primi nove mesi dell'anno finanziario 2023/24, Sunrise Medical ha generato ricavi per circa 516 milioni di euro (9 mesi 2022/23: 470 milioni di euro), corrispondente ad un aumento dei ricavi a valuta costante di circa il 12%, trainato dalla crescita in tutta tutte le regioni e i gruppi di prodotti.Per i primi nove mesi dell'anno finanziario 2023/24, Sunrise Medical ha aumentato l'di circa il 32% a circa 108 milioni di euro (9 mesi 2022/23: circa 82 milioni di euro) e ha migliorato il proprio margine EBITDA rettificato a circa il 20,8% (9 mesi 2022/23: circa 17,5%). Ilper i primi nove mesi è aumentato a circa 56 milioni di euro (9 mesi 2022/23: circa 48 milioni di euro).