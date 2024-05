Green Bond ed Euro Digitale al centro della Spring Conference 2024 di Assiom Forex

(Teleborsa) - Le sfide, i rischi e le opportunità che i mercati finanziari ci presentano su alcune delle asset class più innovative, presenti in questo momento, sono stati i temi al centro della, il primo dei due eventi annuali dedicati alle principalitendenze dei mercati finanziari.In apertura, il Presidenteha ricordato che l'ammontare in circolazione delleeuropeedi euro e lene rappresentanoSecondo i dati AFME, inoltre, nel 2023, lehanno registrato unarispetto al 2022.L'evento è stato anche l'occasione per presentare un'relativa al quinquennio 2018-2023. "Il traino dei ricavi delle borse, in generale, non solo a livello 'Europe' è dato da servizi che non sono legati al core business tradizionale delle borse come il trading ed il listing ed i servizi associati", ha affermato, Senior Partner di, spiegando che fra i servizi non "tradizionali" si collocano i dati, il post trading. Un focus anche sulle: dal, dove l'Europa è indietro in termini infrastrutturali rispetto agli USA, al business dei, un mercato in "esplosione" che vale 6 miliardi di dollari e può crescere ancora, fino ad arrivare ai, ad esempio le borse crypto, che potrebbero dare un impulso ulteriore ai mercati.Un altro dei temi al centro della conferenza è stato quello dei. "I green bond si sono consolidati come importanti: il grande pregio di queste obbligazioni, dal punto di vista dell’investitore, è quello di garantire trasparenza sull’utilizzo dei proventi e sugli impatti positivi generati dai progetti per cui vengono emessi", ha sottolineato, ESG Coordinator di. "Con il nuovo standard europeo per i green bond (EU GBS) - ha proseguito - l’UE intende favorire un livello ancora maggiore di trasparenza valorizzando i progetti che rispettano gli: queste emissioni saranno particolarmente interessanti per i prodotti con obiettivo di investimento sostenibile ai sensi della normativa SFDR. Tuttavia, parlando di transizione, è bene ricordare che, a livello globale, negli ultimi anni ai green bond si sono affiancati anche, che mirano a supportare la strategia di decarbonizzazione dell’emittente, attraverso il raggiungimento di ambiziosi obiettivi prefissati, consentendo allo stesso tempo maggiore flessibilità sull’utilizzo dei proventi anche per quei settori dove la transizione è più lenta".La Conferenza di Assiom Forex è stata anche l'occasione per fare il punto sul tema delle sulle nuove modalità di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale., Responsabile Finance di Cassa Depositi e Prestiti ha riconosciuto chee ciò è "legato alla mancanza didegli asset digitali da parte della Banca Centrale ed all'tra le infrastrutture DLT e quelle tradizionali". Il tema delle infrastrutture digitali è fondamentale. - ha rimarcato - Lo step successivo sarà quello ditramite queste nuove tecnologie, favorito in particolare dal decreto fintech italiano, permettendo di emettere e trasferire strumenti finanziari digitali attraverso la tecnologia della blockchain.