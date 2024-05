SEA Prime conferma solida crescita nel 1° trimestre 2024

(Teleborsa) -, società di SEA Group attiva nel segmento Business&General Aviation,, in crescita delrispetto al 2022 e del +38% rispetto al 2019.di crescita (+4% rispetto al 2023) è stato confermato nel, superando sia il mercato italiano (+3%) che quello europeo (-3%)..Secondo l'EBAA, nel 2023 il mercato italiano dell'aviazione generale e d'affari ha rappresentato il quarto mercato per numero di voli in Europa e ha generato una produzione economica di 7,9 miliardi di euro.I risultati e ildi SEA Prime continuano ad essere guidati dallae dalla, una delle città più visitate d'Europa. Nel primo trimestre sono stati registrati(+6% rispetto al 2023) e le, entro le quali SEA Prime prevede di ampliare il Terminal di Linate Prime e le aree di parcheggio, saranno uno degli eventi chiave per il prossimo futuro.prevede un aumento delle lounge e delle aree di servizio ai passeggeri. Incorporando l'hangar adiacente, la superficie complessiva del terminal di Linate Prime sarà aumentata di circa 2.000 metri quadrati, di cui 400 metri quadrati destinati a locali tecnici e magazzini necessari alle operazioni di scalo. Contemporaneamente, sono previsti una revisione e un ampliamento funzionale, oltre a un restyling delle facciate sia lato terra che lato aria.