Websolute si aggiudica progetti con il Comune di Pesaro per 500.000 euro

Websolute

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, si è aggiudicataper un valore complessivo di circa. La commessa si inserisce all'interno del progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) negli ambiti di comunicazione e intelligenza artificiale.Per sviluppare questi progetti, Websolute ha. Questo nuovo segmento di business sta già portando ricavi "significativi" nel 2024, si legge in una nota, con una pipeline di progetti che determineranno un incremento sostanziale delle opportunità commerciali per il 2025. Tra i clienti di Websolute sulle soluzioni di Intelligenza Artificiale figurano importanti aziende italiane, come ad esempio, Segafredo, Carrefour e la fondazione Lega del Filo d'Oro."Grazie a questo progettoe sull'AI all'interno del settore della tecnologia applicata alla comunicazione digitale - ha commentato, fondatore e direttore della strategia digitale di Websolute - I progetti realizzati nell'ambito della CTE, il ruolo strategico nella promozione di Pesaro 2024 e le iniziative già sviluppate per importanti aziende italiane dimostrano la capacità dell'azienda di guidare i processi di AI Transformation e di contribuire significativamente alla crescita economica e culturale del territorio con una grande attenzione ai temi sociali".