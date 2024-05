Spindox, Alessandro De Florentiis raggiunge il 3,78% con acquisto azioni proprie

Spindox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha comunicato chedi Spindox, nel rispetto dell'obbligo assunto nei confronti della società il 3 luglio 2023, a integrazione dell'accordo preliminare di compravendita del 100% di Deep Consulting.Tale integrazione prevedeva la possibilità - concessa a De Florentiis (parte venditrice) - di acquistare azioni proprie di Spindox, in più soluzioni, mediante impiego delle somme derivanti da raggiungimento degli obiettivi variabili definiti, sino ad un numero massimo di azioni di Spindox pari a 210.000, a unper azione, e dunque fino a un valore complessivo di 1.837.500,00 euro.A seguito dell'operazione, perfezionata il 27 maggio 2024, De Florentiis detiene oggi 226.714 azioni di Spindox, pari alsociale, mentre le azioni proprie nella disponibilità di Spindox sono 317.546, pari al 5,29% circa del capitale sociale.Lo stesso De Florentiis ha sottoscritto il 29 maggio 2024 la proposta di, accordo con il quale egli si obbliga a non porre in essere operazioni sulle azioni della Società detenute o su strumenti derivati.