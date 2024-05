Rame: performance e prospettive nel medio e lungo periodo

(Teleborsa) -, che quest'anno ha già corso molto, per le prospettive difra domanda ed offerta. Una situazione che si andrà ad acuire nei prossimi anno essendo il rame correlato sia all'andamento dell'economia, sia allaIl rame ha messo a segno una bella performanceIl prezzo del future sulal Comex è salito più velocemente del contratto a termine a 3 mesi trattato sul mercato londinese (LME), aprendo alla possibilità di ulteriori avanzamenti su quest'ultima piazza di scambio. Questa mattina, ild Londra scambia a, in rialzo dello 0,65%, mentre ilevidenzia un progresso dello 0,25% aLa corsa del rame nelle ultime settimane è rallentata a causa di qualche presa di profitto e di dati macroeconomici contrastanti giunti da USA e Cina, ma la crescita dei prezzi viene sostenuta nel breve e medio periodo dalleL'ultima notizia riguarda lae laannunciata da alcuni dei più importanti produttori mondiali di rame. La situazione diventa anche più difficile nel lungo periodo, perché si stima che i vecchi eminerari riusciranno aSul fronte della domanda, nel breve, lae l'industria americana sembra offrire chiari segnali di forza. Tuttavia, nel lungo periodo la prospettiva di crescita della domanda di rame si rafforza notevolmente, considerando soprattutto lain Europa, USA e in diverse economie Emergenti.C'è da considerare, infatti, che il rame è la materia prima chiave della mobilità elettrica, ma anche delle wind farm e degli impianti ad energia solare, più in generale per gran parte delle fonti di energia rinnovabile.Secondolaattorno alientro il dieci anni, ma con un'adozione più convinta delle energie rinnovabili si potrebbe assistere ad una crescita addirittura del 900%.ha aggiornato le sue previsioni sui prezzi del rame, citando come fattori chiave i continui problemi di offerta e la robusta domanda, e prevede une del 3,3% per il 2025. La banca svizzera ritiene anche probabile che le fonderie di rame cinesi anticipino i loro programmi di manutenzione, frenando la crescita dellaper quest'anno (dal 3,5% originario)., alla luce dell'espansione dei data center e dell'intelligenza artificiale e del conseguente aumento die consumi energetici, prevede un'impennata significativa dei prezzi del rame. Il metallo potrebbe registrare unfino a raggiungere unper tonnellata entro la fine dell'anno.Non la pensano allo stesso modo gli, che ritengono che il recente aumento dei prezzi del rame sia dovuto principalmente all'ottimismo degli investitori e alle maggiori aspettative di una nuova espansione economica globale. Tuttavia, alla luce dei dati economici attuali, l'aumento dei prezzi sembra eccessivo e la"Prevediamo che i prezzi del rame scenderanno dai loro recenti picchiper tonnellata nel terzo trimestre, per poi risalire a una media di 10.500 dollari per tonnellata nel quarto trimestre se inizierà a emergere la carenza prevista", spiegano gli analisti. che hanno lasciato invariata la stima di produzione per il 2024 e tagliato le previsioni dal 2025 al 2028.Allo stesso tempo, gli analisti hannodi rame al diper il 2024, che sarà bilanciata da una minore crescita della domanda cinese, portando a una diminuzione dellada -244 mila tonnellate a