Bertolotti, Alberto Patrizi nominato Chief Operation Officer della linea Industries

Bertolotti

(Teleborsa) -, società quotata su EGM PRO e specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, ha comunicato chericopre a partire da oggi l'incarico dicome responsabile dei team Commerciale, Ufficio Tecnico, Produzione, Montaggi Esterni, Manutenzione post Vendita.Patrizi, con diversi anni diin Regno Unito, Francia e Italia per conto di, ha ricoperto importanti incarichi, spaziando dalla supply chain al project management al program management."Auguro buon lavoro all'Ingegner Patrizi, la cui professionalità e competenza hanno caratterizzato una brillante carriera internazionale - ha commentato il- Il suo contributo costituirà un ulteriore punto di forza per migliorare - nel segno dell'efficienza e della sostenibilità - il percorso di crescita del gruppo, sia in termini qualitativi che quantitativi".