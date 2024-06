ILPRA sale al 70,84% nella filiale commerciale Ilpra System UK

ILPRA

(Teleborsa) -, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha sottoscritto in data odierna un accordo per portare la propria partecipazione nella filiale commerciale Ilpra System UK Ltd dal 51,66% al 70,84%.Ilpra System UK Ltd, fondata nel 1990 e con sede in Swindon (UK), ha registrato nel 2023 un fatturato di 8,67 milioni di sterline, un EBITDA di 1,15 milioni di sterline e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (cash positive) di 2,72 milioni di sterline. La Società britannica detiene le seguenti partecipazioni: il 95% di Ilpra Hong Kong; il 100% di Ilpra Middle East LLC (quest’ultima detiene a sua volta il 100% di Ilpra Arabia).L’accordo, spiega una nota, prevede la cessione della partecipazione detenuta da Brian O’Donoghue (n. 14.500 azioni, pari al 24,17% del capitale Sociale di Ilpra System UK Ltd), attuale manager della società che, per raggiunti limiti d’età, lascerà la guida della società britannica a favore di Mike Portera, ma continuerà a ricoprire al suo interno un ruolo di carattere commerciale.L’accordo prevede la cessione delle azioni come segue: n. 3.000 azioni (4,99% del capitale Sociale) a Mike Santo Valentino Portera; n. 11.500 azioni (19,18% del capitale sociale) a ILPRA. Il corrispettivo per ILPRA S.p.A. è pari a 1.387.931 sterline, che verranno corrisposte per cassa alla data di chiusura dell’operazione. L’operazione si perfezionerà non appena tutte le pratiche saranno evase.