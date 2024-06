Mercati asiatici deboli, crolla Mumbai con conteggio dei voti

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono alcuni dati macroeconomici e le decisioni di importanti. La Banca centrale europea e la Banca del Canada taglieranno i tassi questa settimana, mentre la Federal Reserve è destinata a mantenerli stabili la prossima settimana.Debole(-0,22%), che chiude la sessione sotto i livelli della vigilia, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,24%. StabilePoco sopra la parità(+0,36%); poco sotto la parità(-0,65%).Pesante la Borsa di(-4,45%), dopo che ihanno mostrato che il partito in carica è destinato a una vittoria meno schiacciante nelle elezioni generali del 2024 di quanto avevano suggerito gli exit poll. Ieri le azioni avevano toccato livelli record dopo che gli exit poll del fine settimana suggerivano che il primo ministro Narendra Modi avrebbe vinto un raro terzo mandato consSotto la parità, che mostra un calo dello 0,31%, dopo che i dati pubblicati questa mattina hanno mostrato che le aziende australiane hanno registratoinferiori alle attese nel primo trimestre, mentre il paese è scivolato in un deficit delle partite correnti nel trimestre.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%. A picco l', che presenta un pessimo -1,95%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%.Il rendimento dell'è pari 1,05%, mentre il rendimento delscambia 2,32%.