Tonica Wall Street. Occhi su Fed e mercato lavoro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

informatica

materiali

energia

finanziario

Honeywell International

Boeing

Cisco Systems

Coca Cola

Dow

JP Morgan

Caterpillar

3M

T-Mobile US

Electronic Arts

Honeywell International

Adobe Systems

Sirius XM Radio

MercadoLibre

Marvell Technology

Constellation Energy

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,36%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 5.291 punti. Guadagni frazionali per il(+0,29%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,31%).Gli investitori sono preoccupati per l'andamento dell'economia statunitense, dopo che l’indice ISM manifatturiero è sceso oltre le attese. L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, resta sotto la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività. Nella giornata di oggi, è attesa la pubblicazione, del report ADP relativo alla creazione dei nuovi posti di lavoro nel settore privato, che anticiperà la diffusione del grande market mover di questa settimana, il report occupazionale USA relativo al mese di luglio, che sarà pubblicato dopodomani, venerdì 7 giugnoSi guarda anche alle decisioni delle banche centrali che arriveranno nei prossimi giorni. Questa settimana, si conosceranno quelle della Banca centrale europea (domani, giovedì 6 giugno) e della Banca del Canada (oggi), da cui è atteso che taglieranno i tassi. La Federal Reserve è destinata, invece, a mantenerli stabili, nella riunione della prossima ottava.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,93%) e(+0,41%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,22%),(-0,97%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+2,36%),(+2,19%),(+1,65%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,32%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,15%.(+2,79%),(+2,64%),(+2,36%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,50%.scende del 3,69%.Calo deciso per, che segna un -2,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,46%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 175K unità; preced. 192K unità)15:45: PMI servizi (atteso 54,8 punti; preced. 51,3 punti)15:45: PMI composito (atteso 54,4 punti; preced. 51,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 49,4 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,16 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 64,79K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 3,5%).