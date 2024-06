Open Fiber, la fibra ottica raggiunge Cellino San Marco

(Teleborsa) - Il, finanziato con i fondi del PNRR,, comune della provincia di Brindisi, per rendere disponibili in(Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) i collegamenti Internet di abitazioni, attività commerciali e imprese.L’intervento prevede ildistribuiti sul territorio, che corrispondono a 1.909 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno le zone espressamente indicate nel bando aggiudicato da Open Fiber.La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiberal secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vastaper famiglie, PA e imprese. "Il progetto di cablaggio che Open Fiber sta realizzando nel nostro territorio porterà numerosi vantaggi alla cittadinanza e alle imprese, che presto usufruiranno di una rete di telecomunicazioni capace di garantire connessioni ultraveloci e stabili", afferma il bdicendosi fiducioso che "la fibra ottica avrà un impatto positivo sulla nostra città e la sua economia, perché ci permetterà di essere più connessi e più competitivi alla pari delle grandi città digitalmente avanzate".L’intervento a Cellino San Marco prevede ile limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e"Dagli usi per la telemedicina all’apprendimento online fino all’accesso facilitato ai servizi pubblici digitali, oggi tutto passa attraverso la rete. Questo investimento è motivo di grande soddisfazione per la nostra Amministrazione perché la fibra ottica è una infrastruttura primaria a disposizione di tutti", aggiunge, assessore all’Urbanistica e Attività Produttive."Con la crescente diffusione di servizi online sempre più complessi e l'aumento della quantità di dati da gestire, è fondamentale avere una connessione in grado di supportare le esigenze di tutti", spiega, field manager dell’azienda guidata.