Unguess acquista la tedesca Testbirds e crea gruppo da 20 milioni di euro di fatturato

(Teleborsa) - Unguess, piattaforma italiana che combina crowdtesting, AI e human insights per garantire affidabilità, qualità e sicurezza dei prodotti e delle esperienze digitali, ha annunciato l'acquisizione della tedesca Testbirds, il principale fornitore di servizi di crowdtesting nell'area DACH e Benelux (con sedi in Germania, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito). Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo.



L'unione tra queste due realtà genera un gruppo internazionale presente in Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, portando il fatturato aggregato a circa 20 milioni di euro.



L'operazione segna una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione di Unguess che, dopo l'ingresso nel mercato francese con Ferpection nel 2024 e una crescita dei ricavi del 30% nel 2025, presidia ora con forza le aree DACH e Benelux. Il nuovo gruppo si avvale di un team di circa 100 professionisti e di un portafoglio di oltre 500 clienti enterprise.



L'azienda prevede di proseguire con ulteriori operazioni di M&A nei prossimi anni per estendere la presenza in altri mercati europei strategici, si legge in una nota. Tra gli investitori di Unguess ci sono Fondo Italiano d'Investimento SGR (attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita FITEC, lead investor nel round di finanziamento da oltre 10 milioni di euro completato da Unguess nel 2022), P101 e Round2.



"Oggi non siamo più solo un player italiano che guarda all'estero, ma il punto di riferimento europeo capace di accompagnare i grandi clienti globali nella loro trasformazione digitale, con la forza di un fatturato di 20 milioni di euro e una visione comune: dare vita a prodotti digitali che funzionano davvero, che le persone amano usare e di cui possono fidarsi", ha commentato Luca Manara, Founder & Executive Chairman.







(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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