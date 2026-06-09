fonio.ai raccoglie 14,6 milioni di euro in round seed e si espande in Italia

(Teleborsa) - fonio.ai, piattaforma europea di intelligenza artificiale per la comunicazione con i clienti, ha chiuso un round seed da 14,6 milioni di euro a una valutazione di circa 120 milioni di euro, guidato da 20VC con la partecipazione di investitori esistenti e di fondatori e dirigenti di Synthesia, HubSpot e Revolut.



Il round segue un finanziamento angel da oltre 3 milioni chiuso a dicembre 2025 da un gruppo di investitori che include sostenitori iniziali di Facebook e Airbnb, portando il totale dei finanziamenti di fonio.ai a oltre 17 milioni di euro. Inoltre, solo in aprile, il team ha aggiunto 1 milione di dollari in ARR e punta a una crescita su base mensile del 40%.



fonio.ai sviluppa agenti AI per piccole e medie imprese che gestiscono un alto volume di chiamate con i clienti e per le quali la reperibilità telefonica è fondamentale per il business. Fondata a Vienna nell'autunno 2024 da Daniel Keinrath e Matthias Gruber, in meno di due anni è diventata il perno comunicativo potenziato dall'AI per più di 7.000 aziende - inclusi Volkswagen, Brita, Clementoni, Pharmabox - per un totale di oltre 2 milioni di chiamate automatizzate ogni mese.



Con questo round, fonio.ai amplia i servizi oltre la voce verso l’omnicanalità: WhatsApp è già attivo, con supporto per email e chatbot previsto nei prossimi tre mesi. Parallelamente, l’azienda sta costruendo lo strato di strumenti AI-native della piattaforma: un calendario proprietario è già operativo, e un CRM progettato appositamente per interazioni con i clienti guidate dall’AI sarà lanciato entro la fine del terzo trimestre.



fonio.ai è attualmente attiva in Austria, Germania, Svizzera, Francia, Italia, Polonia e Brasile, e ha recentemente lanciato le attività nel Regno Unito e negli Stati Uniti.



Parte del round è stato allocato in Italia, dove il team di fonio.ai è guidato dal Country Manager Marco Caputo ed è già in espansione: oggi conta quattro professionisti e punta ad assumerne almeno altri sei entro dicembre per posizioni di Account Executive, SDR e Customer Success.

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