Bain Capital acquisisce PowerSchool per 5,6 miliardi di dollari

PowerSchool Holdings

(Teleborsa) -, fornitore leader di software basato su cloud per l'istruzione primaria e secondaria, ha stipulato un accordo definitivo per essereda parte diin una transazione che valuta la società a. PowerSchool è un'azienda globale di tecnologia educativa che supporta oltre 55 milioni di studenti e oltre 17.000 clienti in più di 90 paesi.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di PowerSchool riceverannoal completamento della transazione proposta. Il prezzo di acquisto per azione rappresenta un premio del 37% rispetto al prezzo inalterato delle azioni di PowerSchool di 16,64 dollari al 7 maggio 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima delle notizie dei media riguardanti una potenziale transazione.continueranno a detenerein PowerSchool.Si prevede che la transazione si concluderà nella. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di PowerSchool non saranno più quotate sul New York Stock Exchange e PowerSchool diventerà una società privata.