Borse asiatiche in ordine sparso

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il listino dichiude la seduta poco sotto la parità, con gli investitori cauti in attesa del rapporto sui posti di lavoro americano, in arrivo in giornata, e in vista dalle riunioni di Fed e BoJ della prossima settimana. Il dato odierno sul mercato del lavoro USA, dovrebbe fornire indizi sulla tempistica dei tagli dei tassi di interesse da parte della banca centrale guidata da Jerome Powell.Intanto la BCE ha tagliato i tassi di interesse per la prima volta in quasi 5 anni, così come la Banca del Canada, che ha preceduto l'Eurotower, ha tagliato il costo del denaro.L'indice giapponesescivola dello 0,22%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,40%.In frazionale calo(-0,48%); in rialzo(+0,95%).Balza in alto(+0,96%); come pure, in moderato rialzo(+0,45%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Vigoroso rialzo per l', che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,99%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%.Il rendimento per l'è pari 0,99%, mentre il rendimento deltratta 2,32%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,2%)01:50: PIL, trimestrale (preced. 0%)01:50: Partite correnti (preced. 3.399 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,5%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -2,4%).