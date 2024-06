Riduzione emissioni CO2, ruolo aziende sempre più strategico: IA e tecnologia alleate

(Teleborsa) -, ma per raggiungere l'obiettivo del -55% entro il 2030 e di neutralità carbonica per il 2050 il ritmo deve quasi triplicare. Anche in Italia nel 2022 le emissioni nette totali di gas serra sono diminuite del 25% rispetto ai livelli del 1990, attestandosi a 7 tonnellate di CO2 equivalente pro capite (Fonte: Climate Action Progress Report 2023). Tuttavia, il nostro Paese, considerando le misure esistenti e senza politiche aggiuntive, è tra gli stati con i maggiori eccessi di emissioni rispetto al percorso indicativo verso la neutralità carbonica entro il 2050 (+76%), indietro rispetto a tanti altri Paesi. Per raggiungere gliCon la direttiva europea CSRDe a calcolare la propria impronta di carbonio. Si tratta prevalentemente di aziende di grandi dimensioni (più di 250 dipendenti), le cui pratiche potrebbero però allargarsi presto alle rispettive filiere, coinvolgendo e sensibilizzando anche le PMI, fondamentali nel tessuto produttivo italiano.In questo contesto, arriva in Italia con l’apertura di una sede a Milano,startup francese, acquisita nel 2021 da AXA Investment Managers, che mette tecnologia e intelligenza artificiale a disposizione delle imprese - a prescindere dalle dimensioni – per misurare la loro impronta di carbonio e per implementare strategie e progetti di decarbonizzazione.L'analisi ClimateSeed sottolinea che come gli altri paesi l'Italia punta alla neutralità carbonica entro il 2050, con una produzione di emissioni GHG nette generazione (Gas Serra) pari a 4,6 tonnellate pro capite entro il 2030. Secondo il Climate Action Progress Report 2023, nel 2022, le emissioni nette pro capite in Italial di sotto della media UE (8t CO2-eq). Nonostante il dato positivo, l’Italia è tra le nazioni UE più indietro sulla tabella di marcia. Senza ulteriori interventi legislativi il nostro Paese rischia di arrivare al 2050 con un eccesso di emissioni del +76%. Un dato molto più alto rispetto a Paesi come Finlandia (-2%), Danimarca (+3%), Germania (+9%) e Svezia (+13%), ma meglio di Slovacchia, Polonia e Malta, che potrebbero emettere più del doppio delle emissioni. Per quanto riguarda i settori, attualmente a contribuire maggiormente alle emissioni di GHG in Italia è il comparto dei trasporti (26%), seguito dall'energia (22%) e dall'industria (19%).che ad oggi misurano la propria impronta di carbonio. Nel biennio 2021-2022, meno del 10% delle imprese italiane ha monitorato le proprie emissioni di CO2 (Fonte: Istat) e anche secondo l’Osservatorio MECSPE, nel 2023 solo il 18% delle imprese manifatturiere ha adottato politiche di misurazione.Nel dettaglio, ClimateSeedcon una tecnologia AI proprietaria per ridurre la complessità della misurazione delle emissioni, rendendola accessibile anche alle PMI meno strutturate e gestibile per grandi aziende e SGR. Questa piattaforma semplifica la raccolta e l'analisi dei dati, facilitando la collaborazione con glLa riduzione delle emissioni di CO2 in Italia è una sfida fondamentale per il futuro, con il nostro Paese che rischia di sforare notevolmente rispetto al percorso verso la neutralità carbonica entro il 2050. – ha commentatoAD di ClimateSeed in Italia. Questa sfida è anche una grande opportunità per le aziende e da qui nasce la scelta di approdare anche sul mercato italiano. Grazie alla nostra piattaforma digitale e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, vogliamo supportare non solo le grandi aziende soggette agli obblighi normativi, ma anche le PMI che costituiscono il cuore pulsante dell'economia italiana. Insieme, possiamo accelerare la transizione ecologica, semplificando la misurazione delle emissioni e facilitando l'implementazione di strategie e progetti di decarbonizzazione.Da ribadire che la misurazione delle, infatti, affrontare la difficoltà di raccogliere dati affidabili e standardizzati su una vasta gamma di emissioni, dalle dirette, legate ai processi produttivi, alle indirette, derivanti dall'uso di energia o dalla catena di fornitura). Per le PMI italiane, questi ostacoli sono amplificati da limitazioni di risorse e conoscenza tecnica, oltre alla difficoltà di calcolare parte delle proprie emissioni indirette (Scope 3), che richiedono collaborazione dati dai fornitori. Affrontare efficacemente queste sfide richiede un impegno strategico da parte delle aziende, che devono navigare tra la necessità di conformarsi ai regolamenti in evoluzione e l'opportunità di allinearsi alle esigenze degli