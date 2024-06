Borse europee deboli nel day after elezioni

S&P-500

(Teleborsa) -, il giorno dopo leper il rinnovo del parlamento di Bruxelles che hanno alimentato le incertezze politiche, soprattutto in Francia e in Germania. Oltralpe, il presidente francese Emmanuelha deciso di sciogliere l’Assemblea Nazionale e chiesto un voto anticipato a seguito della vittoria schiacciante del partito di estrema destra di Marine Le Pen. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce, con gli investitori che guardano alla riunione di politica monetaria dellae al dato sull', in calendario entrambi questa settimana.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,64%. Lieve aumento dell', che sale a 2.307,3 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,26%.Sale lo, attestandosi a +136 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,02%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,20%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,34%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 36.771 punti.Ilnella seduta del 10/06/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,14 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,29 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,47 miliardi.di Piazza Affari, composta, che cresce di un modesto +1,36%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,31%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,95%.avanza dello 0,85%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,55%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,49%.scende dell'1,85%.di Milano,(+4,14%),(+3,37%),(+3,06%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,31%.Calo deciso per, che segna un -3,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,5%; preced. 0,1%)01:50: Partite correnti (preced. 3.399 Mld ¥)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)10:00: Produzione industriale, annuale (preced. -3,2%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%).