Cognizant acquisisce Belcan per 1,3 miliardi di dollari

Cognizant

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di servizi professionali globali, ha firmato un, una società del portafoglio di AE Industrial Partners e un fornitore leader a livello mondiale di servizi di ricerca e sviluppo ingegneristico (ER&D), a un prezzo di acquisto di circaSi prevede che Lance Kwasniewski, CEO di Belcan, continuerà a guidare Belcan, che continuerà a operare sotto il nome Belcan comedi Cognizant.La transazione dovrebbe concludersi nel trimestre che terminerà il 30 settembre 2024, subordinatamente al ricevimento delle necessarie approvazioni normative e di altre condizioni di chiusura. Il prezzo di acquisto totale di circa 1,29 miliardi di dollari comprende 1,19 miliardi di dollari in contanti e 1,47 milioni di azioni Cognizant, con un valore attuale di 97 milioni di dollari sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Cognizant di venerdì 7 giugno 2024. Si prevede che il corrispettivo in contanti sarà finanziato attraverso unCognizant intendeper mantenere l'attuale previsione di conteggio delle azioni di 497 milioni per l'intero anno 2024.