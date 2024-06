In calo l'azionario europeo dopo voto UE. Male Parigi per elezioni anticipate

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Fa, con il presidente Emmanuel Macron che ha indetto elezioni anticipate in Francia a seguito dell'esito del voto europeo. Sebbene i partiti europeisti mantengano la maggioranza del parlamento UE, il voto europeo evidenzia l'avanzare dei partiti di estrema destra, con una sonora sconfitta per i leader di Francia e Germania.Sul fronte macroeconomico, l'ha indicato che il morale degli investitori nellaè aumentato per l'ottavo mese consecutivo a giugno, ma la ripresa economica nel blocco procede con difficoltà. In, l'Istat rileva , per il secondo mese consecutivo, una diminuzione congiunturale dell'indice destagionalizzato della. Il calo su base mensile si estende anche ai principali comparti, ad eccezione dei beni di consumo che risultano stabili.Lieve calo dell', che scende a quota 1,075. Lieve aumento dell', che sale a 2.300,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,63%), raggiunge 76,01 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +138 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,02%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,25%, e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,54%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,43% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 36.724 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,44%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,62%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,37%),(+1,30%),(+0,65%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,23%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,77%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.del FTSE MidCap,(+1,65%),(+1,33%),(+1,29%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,87%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,19%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.