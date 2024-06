Apple annuncia l'integrazione di ChatGPT nei suoi sistemi operativi

(Teleborsa) - L'accordo tra. La notizia è stata annunciata durante la, la conferenza annuale per sviluppatori durante la quale sono state svelate le maggiori novità sul fronte dei software, tra cui i nuovi sistemi operativi comeMa, tra le più attese, il, una potente intelligenza artificiale che funziona su iOS, iPadOS e macOS. "Potente, intuitiva, integrata, personale e privata", così Cook ha presentato il "prossimo grande step di Apple".Le sue funzioni includono. Apple Intelligence include quello che è probabilmente il più grandeda quando è stato annunciato più di dieci anni fa. La società ha affermato che con l'IA l'assistente digitale è 'integrato più profondamente' nei suoi sistemi operativi. Questo vuol dire che non è più solo un'interfaccia vocale ma una sorta di chatbot con cui fare conversazione. Siri capirà il contesto e interagirà con altre app come Mail e Mappe."Apple condivide il nostro impegno pere questa partnership è in linea con la missione di OpenAI di rendere l'intelligenza artificiale avanzata accessibile a tutti", è il commento diAlla Wwdc, Apple ha mostrato ancheper la schermata Home, il Centro di controllo è personalizzato, novità in(le email possono essere ordinate automaticamente in categorie e ci sono nuovi percorsi per i parchi nazionali in Maps. Inche consente di inviare una somma di denaro avvicinando due iPhone. Completamente riprogettata l'app Foto.: c'è la funzione Smart Script per la scrittura manuale nelle Note, un’app per la calcolatrice che si chiama Math Notes ma c'è anche è il controllo remoto in Shareplay.La prossima versione del sistema operativo MacOS sarà: c’è l’iPhone Mirroring che consente di usare l’iPhone direttamente sullo schermo del Mac e viene introdotta Passwords che gestisce le credenziali d'accesso in un unico posto. Miglioramenti anche a Facetime e Safari, con il machine learning che ora identifica le parole chiave per fare le ricerche sul web.Riguardo WatchOS 11,con una nuova app che si chiama Vitals. Riceve un aggiornamento anche il sistema operativo per i visori Apple Vison Pro che si chiamerà VisionOS 2. Il dispositivo, dopo il lancio negli Stati Uniti arriverà in altri 8 paesi ma non in Italia: dal 28 giugno in Cina, Singapore e Giappone e dal 12 luglio in Australia, Canada, Francia, Germania e Gran Bretagna.