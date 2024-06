In recupero i mercati europei, attesa per inflazione USA e Fed

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unipol

Unicredit

BPER

Fineco

Brunello Cucinelli

Leonardo

Iveco

Moncler

Alerion Clean Power

D'Amico

Maire Tecnimont

Comer Industries

Philogen

Italmobiliare

Juventus

Pharmanutra

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il., che rimbalza dopo il ribasso di ieri guidato dalle banche, vendute dopo gli esiti del voto europeo e il conseguente annuncio di elezioni anticipate in Francia. Oggi gliSul fronte macroeconomico, inla lettura finale dell'inflazione di maggio ha confermato la statistica provvisoria, con un +2,4% su base annua. Nelad aprile la produzione industriale ha sorpreso al ribasso con un calo di -0,9% m/m. Nello stesso mese il disavanzo della bilancia commerciale del Regno Unito è peggiorato a -19607 mln di sterline da -13967 mln.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 78,48 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +141 punti base, con ilche si posiziona al 3,99%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,63%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,42%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,73%, a 34.122 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 36.318 punti. In frazionale progresso il(+0,22%); consolida i livelli della vigilia il(+0,12%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce dell'1,74%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,73%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,52%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,50%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,76%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,86%),(+1,87%),(+1,85%) e(+1,83%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%. Tentenna, che cede l'1,10%.