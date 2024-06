Pattern perfeziona closing per acquisto 100% di Umbria Verde Mattioli

Pattern

(Teleborsa) -, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che in data odierna è stato perfezionato l’acquisto, attraverso la sua controllata (80%) S.M.T., del 100% di Umbria Verde Mattioli (UVM), società umbra specializzata in produzione, lavorazione e commercializzazione di maglieria di lusso, dai due soci fondatori Simone e Leonardo Mattioli.Il, pari a 20 milioni di euro, è stato corrisposto da SMT ai Venditori, quanto a 8 milioni in data odierna, per 3 milioni, sarà corrisposto in rate annuali di pari importo, fino al terzo anniversario successivo alla data di esecuzione, a condizione della permanenza dei soci venditori nel Consiglio di Amministrazione di UVM.Infine, il residuo del corrispettivo pari a 9 milioni è stato compensato per sottoscrivere e liberare integralmente, sempre in data odierna, l’aumento di capitale di SMT riservato ai Venditori per l’acquisizione da parte loro, di una partecipazione di minoranza in SMT, pari complessivamente al 10%.In data odierna è stato stipulato un, in qualità di soci di SMT, che prevede tra l’altro, che il Consiglio di Amministrazione di SMT sia composto da 5 membri di cui 3 nominati da Pattern, 1 da Camer e 1 da Simone Mattioli; il diritto di veto su alcune materie di natura assembleare a favore dei Venditori in qualità di azionisti di minoranza vi siano limitazioni al trasferimento delle quote per i soci di SMT per assicurare stabilità gestionale all’azienda e un diritto di opzione tra Pattern e i Venditori (opzioni “put” e “call”) su tutte le quote di SMT detenute dai Venditori.