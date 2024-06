Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

ERG

Telecom Italia

Iveco

Saipem

Stellantis

Mediobanca

Caltagirone SpA

Juventus

Industrie De Nora

El.En

OVS

Fincantieri

GVS

MFE B

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, con gli investitori che fanno i conti con quanto deciso, la vigilia dalla Fed, e le parole del presidente, Jerome Powell. La Banca centrale americana ha mantenuto, come previsto, il costo del denaro invariato, lasciando la porta aperta a un solo taglio, quest'anno.Il focus degli addetti ai lavori resta concentrato sulle banche centrali: oggi inizia la riunione di politica monetaria della Banca centrale del Giappone che terminerà domani con la decisione sui tassi di interesse.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,51%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%.In salita lo, che arriva a quota +140 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,43%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,23%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,24%) e si attesta su 33.933 punti; sulla stessa linea, ilperde l'1,25%, continuando la seduta a 36.125 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,35%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,52%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,51%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,30%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,87%),(+0,78%),(+0,74%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,66%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,62 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,3%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)11:00: Produzione industriale, annuale (atteso -1,9%; preced. -1,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 229K unità).