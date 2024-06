Borse europee in calo con crisi politica Francia, Milano zavorrata da banche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Banca MPS

Unicredit

BPER

Leonardo

Intercos

MARR

Brembo

LU-VE Group

MFE B

Acea

Banca Ifis

GVS

(Teleborsa) -, con gli investitori preoccupati per la situazione di incertezza politica in Francia in vista delle elezioni anticipate annunciate a sorpresa da Emmanuel Macron dopo la sconfitta alle europee.Sul fronte macroeconomico, inla statistica definitiva del CPI armonizzato di maggio è stata migliorativa, rilevando variazioni di +0,1% m/m e di +2,6% a/a, contro +0,2% m/m e +2,7% a/a emersi - rispettivamente - in sede preliminare. L'Istat ha invece stimato per aprile 2024 una crescita congiunturale per le esportazioni (+2,3%) e una riduzione per le importazioni (-1,1%), con il saldo commerciale salito a +4.807 milioni di euro.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,23%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,36%, a 78,91 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +155 punti base, con un deciso aumento di 11 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,90%.calo deciso per, che segna un -1,04%, resta vicino alla parità(-0,12%), e sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,06%.Sessione da dimenticare per la, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,48%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 34.951 punti.In discesa il(-1,08%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,32%.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,96%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,50%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,89%. In perdita, che scende del 4,67%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,61 punti percentuali.di Milano,(+2,72%),(+1,01%),(+0,82%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,06%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,59%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,85%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,70%.