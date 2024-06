Debole il mercato americano. Focus sui tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in calo per la borsa di Wall Street al termine di una ottava turbolenta caratterizzata dalle banche centrali e dall'esito delle elezioni europee.Il mercato continua a guardare alla Fed dopo il nuovo dato incoraggiante sul fronte dell’, con i prezzi alla produzione che si sono raffreddati più delle attese. Dato che potrebbe convincere la banca centrale americana ad adottare posizioni più accomodanti. Al momento laprevede un solo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da qui a fine anno.Sulle prime rilevazioni, ilcede lo 0,40%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 5.416 punti. Pressoché invariato il(-0,11%); in frazionale calo l'(-0,2%).