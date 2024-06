Asia debole. Tokyo in rosso dopo dati cinesi

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia ad una serie di, che confermano la crescita stentata della più grande economia asiatica, a dispetto degli sforzi di Pechino di rilanciare l'attività.Il listino dicontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche cede l'1,84%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%.Consolida i livelli della vigilia(+0,18%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,47%.Leggermente negativo(-0,24%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,93%, mentre il rendimento delscambia 2,27%.