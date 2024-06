Borse europee positive in avvio di settimana. Milano rimbalza con banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che rimbalzano, a dispetto delle incertezzeevidenziate dai mercati asiatici. Una serie di dati cinesi usciti la scorsa notte ha tratteggiato un quadro a tinte fosche per la più grande economia asiatica.grazie al ridimensionamento delloed all'ottimo andamento delle, mentre, che costituisce il principale elemento di incertezza in vista delle elezioni a luglio.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%. Lieve calo dell', che scende a 2.317 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,23%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +149 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,86%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,74%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,28%, eavanza dello 0,83%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,12%, a 33.032 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.215 punti.In rialzo il(+0,87%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,65%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,27%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,24%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,11%.Buona performance per, che cresce del 2,00%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.di Milano,(+2,65%),(+2,59%),(+2,55%) e(+2,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.