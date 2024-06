Mercati asiatici positivi con focus sulle banche centrali

Tokyo

(Teleborsa) -, in scia alla buona seduta di Wall Street, mentre gli investitori valutano la decisione sul tasso di interesse della. La RBA ha infatti mantenuto i tassi al 4,35%, il massimo degli ultimi 12 anni, come previsto, ma ha avvertito che ci sono ancora motivi per essere vigili contro i rischi di inflazioneIntanto, il governatore dellaKazuo Ueda ha affermato che la banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse il mese prossimo a seconda dei dati economici disponibili al momento.Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dell'1,00%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,26% e Shanghai sale dello 0,15%.Sui livelli della vigilia(-0,07%); in moderato rialzo(+0,7%). Leggermente positivo(+0,37%); come pure, in rialzo(+0,78%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante dello 0,09% sui valori precedenti. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,95%, mentre il rendimento deltratta 2,27%.